The Moscow Post

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Газовая фазенда генерала Заленского

Газовая фазенда генерала Заленского

Под обращением несколько подписей с жалобами на бывшего начальника Главного управления МЧС по Свердловской области, генерал-майора Андрея Заленского, о бурной деятельности которого журналисты The Moscow Post сделали уже несколько расследований.

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