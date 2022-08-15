Газовая фазенда генерала Заленского

Под обращением несколько подписей с жалобами на бывшего начальника Главного управления МЧС по Свердловской области, генерал-майора Андрея Заленского, о бурной деятельности которого журналисты The Moscow Post сделали уже несколько расследований.
Под обращением несколько подписей с жалобами на бывшего начальника Главного управления МЧС по Свердловской области, генерал-майора Андрея Заленского, о бурной деятельности которого журналисты The Moscow Post сделали уже несколько расследований.
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