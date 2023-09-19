Как, наверное, тяжело вот так вот - получать по щам, когда столько лет считал, что самый главный на планете.
Доигрались. В КНР ввели санкции против США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Сазонов
А можем ли мы ввести санкции не только против США,но и всего коллективного Запада или мы так немощны и хиллы ,что у нас нет никаких рычагов?! Скорее всего в правительстве и некоторым толстосумам это для них не выгодно и будут всячески стелиться,что бы и не Дай Бог лишиться того,ту малую толику за что стоит цепляться.
Ответить
12 час.
Анатолий Рябенко
Я тоже удивляюсь почему Россия получила много тысяч санкций, хитро их обходит и ни одной санкции никому не выставила, а только посылает на лево и направо всякую помощь и поставляет всякие ресурсы санкционерам?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии