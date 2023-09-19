Доигрались. В КНР ввели санкции против США

Анатолий Сазонов

А можем ли мы ввести санкции не только против США,но и всего коллективного Запада или мы так немощны и хиллы ,что у нас нет никаких рычагов?! Скорее всего в правительстве и некоторым толстосумам это для них не выгодно и будут всячески стелиться,что бы и не Дай Бог лишиться того,ту малую толику за что стоит цепляться.