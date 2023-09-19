Театр абсурда

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Доигрались. В КНР ввели санкции против США

Доигрались. В КНР ввели санкции против США

Как, наверное, тяжело вот так вот - получать по щам, когда столько лет считал, что самый главный на планете.

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Комментарии
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Анатолий Сазонов
А можем ли мы ввести санкции не только против США,но и всего коллективного Запада или  мы так немощны и хиллы ,что у нас нет никаких рычагов?! Скорее всего в правительстве и некоторым толстосумам это для них не выгодно и будут всячески стелиться,что бы и не Дай Бог лишиться того,ту малую толику за что стоит цепляться.
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12 час.
Анатолий Рябенко
Я тоже удивляюсь почему Россия получила много тысяч санкций, хитро их обходит и ни одной санкции никому не выставила, а только посылает на лево и направо всякую помощь и поставляет всякие ресурсы санкционерам?
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8 час.

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