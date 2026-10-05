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Царьград

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Британское гражданство русского губернатора вывело на след закрытого клуба чиновников

Британское гражданство русского губернатора вывело на след закрытого клуба чиновников

Британское гражданство бывшего русского губернатора стало отправной точкой нового расследования отдела "Первого русского".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Галина 123
Галина 123

Это простая констатация фактов. Ну и дальше что? Какие выводы сделаны по данному очень неблаговидному делу в высоких эшелонах власти, какие и кем осуществлены проверки. И для кого информация предназначена??? Кто-то немного написал о проворовавшихся и сбежавших за бугор чинушах, заработал свои 5 копеек и фффссссё....