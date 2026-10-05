Британское гражданство русского губернатора вывело на след закрытого клуба чиновников

Британское гражданство бывшего русского губернатора стало отправной точкой нового расследования отдела "Первого русского".
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Это простая констатация фактов. Ну и дальше что? Какие выводы сделаны по данному очень неблаговидному делу в высоких эшелонах власти, какие и кем осуществлены проверки. И для кого информация предназначена??? Кто-то немного написал о проворовавшихся и сбежавших за бугор чинушах, заработал свои 5 копеек и фффссссё....