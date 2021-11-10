В России резко увеличат пенсии, хотите узнать кого это коснётся?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВ России резко увеличат пенсии, хотите узнать кого это коснётся? автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей АндреевЗажрались ссукиВячеслав 5Не удивляет.только не понять откуда у нас сенаторы появились? не как Америка подбросила своих.чтобы работа кипела.а депутаты думы тогда КТО?Евгений КузнецовНарод молчит-крысы наглеютИрина МатвееваДустом их, дустом...Евгений КузнецовСкорее уж они нас.ААлександрСколько плохо скрываемой злобы, ненависти и зависти к депутатам всех уровней без разбора! И ничего конкретного! Настоящие патриоты так не поступают!Вячеслав 5Расшифруйте слово патриот-портрет.как вы его понимаете-потом будем спорить.ААлександрСначала прочти имя автора статьиВячеслав 5Их там много-конкретно кто?TFTatyana FedotovaИз депутатов будите?ААлександрСначала прочти имя автора статьиААлександрнет не будюВиктор ЖуравлевА всё это из-за того, что нет Закона об отзыве депутата согласно статье 94 Конституции РФ, по которой парламент РФ является не только законодательной, но и представительной властью. А представителя своего каждый доверитель имеет право отозвать в любой момент. Но наши Гаранты Конституции РФ, будучи юристами, прикидываются дураками.Владимир УшкалКто как не те кто в носу ковыряет и открывает рот когда спать идёт . Матвиенко чубайс наибулина греф это наши шахтёры.Александр ТурчинЭто твари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Горынычдума вообще не нужна. как и совет федераций. Собрания дармоедов, заботящихся только о своём кармане.Ирина52Это следствие навязанного нам парламентаризма с принципом разделения властей и независимостью власти от народаОлег ВосточныйДепутаты реально только демонстрируют себя в креслах госдумы, получают большие зарплаты, катаются в "командировки", играют в игрушки и прочие развлечения, а работает реально над законопроектами их аппарат немаленький, который тоже стоит немало, но там хоть попадаются профильные спецы по нужным темамpobeditel ТерещенкоНе их апарат депутатов работает , они так же работают как и их руководители они решают свои проблемы ни чего кроме бизнеса . Работают структурные министерства которые и выдают на обсуждение как бы этим "народным" депутатам что бы показать что они не так просто сидят в этих креслах.Альбина Колесниковаи что в чём фишка за чем нам вообще депутаты какой от них толк??TFTatyana FedotovaТолка никакого, одна бестолочь. Зажравшиеся задавалы и идиоты. Павлины надутые.Стефания НовакЗарплата не приличная. когда пенсионерам платят 14 тыс.руб. А депутатом не стыдно, когда столько бедных?!Владимир ДанькоЦитата "Я уже много раз писал, что в России необходима срочная реформа системы власти." Как власть может провести реформу власти? В истории много людей уже писали, что власть добровольно никто не отдаёт и мирным путём провести реформу власти - это нонсенс.РОМАН МолчановВладимир,они ж все там этими высокими зарплатами и куплены,это уж никак не представители интересов народа,только интересы власти и представляют.TFTatyana FedotovaА что Вы хотите? Буржуазная страна теперь Россия. Значит всё на благо буржуев. Буржуи и их интересы превыше всего. Народ то при чём? Народ в поле . Работайте , братья. А эти суки руководить будут и карманы себе набивать. Подачки какие это идиотские. Нет бы платить нормальную зарплату, желательно по часовую. Вот у нас средняя заработная плата 20-30 тысяч. Налоги, квартплата, мобильная связь, интернет - это минус 10 тысяч в лучшем случае. А если ещё ипотека или кредит? И что остаётся на житьё бытьё. Прямо выбирать приходится питание, лекарство, одежду , хозяйственные мелочи. Изворачивайся как хочешь. На Западе минимальная зарплата, если её перевести на рубли - это 300 тысяч рублей. Даже если, налоги, квартплата, бензин, интернет в сумме там много дороже, то это всё равно тысяч 100 рублей на наши деньги. Там тоже жизнь в кредит и страховки всякие. Пусть минус ещё 100 тысяч рублей. Но 100 то тысяч рублей всяк остаётся из этих 300 тысяч зарплаты. А цены на питание и лекарства примерно те же везде. Где мясо дороже, зато рыба дешевле, где хлеб дороже, зато можно муку купить дешевле и самим печь, фрукты и овощи где то дороже, а где то дешевле. Но не на много. Короче безбедно можно жить на 50 тысяч рублей, ещё и на развлечения разные хватит, а 50 тысяч рублей можно откладывать хоть на старость, хоть на чёрный день, хоть на отпуск. Хоть на светлое будущее. Вот эти буржуи сволочные российские минимум такой и получают. Не меньше 300 тысяч в месяц самые шавки из них получают , я уж молчу о тех рыбах, кто покрупнее. По миллиону рублей в месяц, похоже. Поэтому и не могут они понять простой народ. Разные весовые категории. Подонки богатые и жадные. А жадность, подлость и глупость - сёстры. Так вместе и ходят. Такое чувство, что думают, что народ считать не умеет и в школе не учился. Мне кажется это они все там забыли чему их в школе учили. Конечно, арифметика- это для них слишком мелко.pobeditel ТерещенкоЕсть выступление фильм Аркадия Райкина , где он лёжа в постели собираясь на работу рассуждает по поводу стоит ли ему идти на работу . Ведь пойдёт только мешать будет работе других , и рассуждая говорит что дважды в месяц будет приходить только что бы получить зарплату и аванец . Но потом подумав говорит что и этого ему делать не надо ведь он опять будет отвлекать людей от работы , и высказывается что бы аванец и зарплату ему домой носили. Так чем же отличаются так называемые депутаты , что изменится если эта когорта нахлебников России вообще будет отсутствовать как таковая . И на ум сразу приходит анекдот времён СССР ; в киоск СоюзПечать завезли ни кому не нужные книги и продавец наклеил фото Брежнева .Её разобрали сразу но потом опять завезли залежавшийся товар-книги , продавец наклеил фото семьи Брежнева и их сразу разобрали . Но последовал следующий завоз залежавшихся книг и продавец наклеил портрет депутатов 25 съезда КПСС и почти сразу подъехал воронок и продавца арестовали . И ему высказали ; мы терпели когда вы наклеили портрет Брежнева на книгу "Преступление и наказание", терпели когда на книгу "Нахлебники России " наклеили семью Брежнева но вытерпеть когда на книгу " Али Баба и сорок разбойников" вы наклеили фото 25 съезда КПСС не смогли . Выскажу к этой книге как раз подойдёт фото наших депутатов , чем не разбойники.Ирина МатвееваМало того, когда обсуждают зарплаты депутатов, предоставляемые им "служебные" квартиры и машины, как-то забывают о том, что каждый депутат, ещё имеют депутатскую приёмную, помощника, и пару-тройку секретарей. Содержание которых тоже обходится налогоплательщикам в не малую копеечку.Vladimir TsvetkovДрузья! Но, ведь мы их сами выбирали!Тамара __Это ВЫ так шутите?pobeditel ТерещенкоВы не смотрели в СМИ как производились выборы в президенты России когда Ельцин откровенно пьяный танцевал на помосте с музыкантами и что рассказали соратники его что на тот момент была подтасовка выборов и Ельцин остался на президентском посту . А так скажите как вообще можно голосовать как бы за партии в наше время , даже при монополизации при СССР люди голосовали за конкретных людей , а здесь какой идиот будет голосовать за партию какую либо . Ведь люди не знают кого так называемая партия выставить в депутаты , как говорят в народе могут кота в мешке подсунуть.TFTatyana FedotovaЭто сарказм такой.Владимир ТерентьевЗабавно - миллионы бедных выбирают депутатов, которые не такие уж бедные. Это, что? Глупость, дебилизм, навность?22 миллионера - футболиста бегают по полю на потеху публике, а на трибунах сто тысяч нищебродов рубахи на себе рвут, морды друг другу бьют - болеют за свою команду......???вера курьянова (гончарова)Надо послать их к черту.Виктор ОнегинСистема выборов такая что депутатов назначают те у кого есть деньги(то есть у богатого свой карманный депутат). У избирателя система отбирает не право выбора, а саму возможность выбора.То есть из одинаковых претендентов,кого не избери он будет работать не на благо народа а на того кто его купил изначально. Что ещё интересно: претенденты в депутаты не зависимо от принадлежности к партии будут принадлежать богатым. Отсюда Выборы в Российской Федерации,впрочем, как и везде являются шоу спектаклем с заранее написанной постановкой. Если и происходит борьба,то это борьба, изначально между двух, как правило, группировок за власть над доходными местами.TFTatyana FedotovaБраво! Вот , что значит: кто ясно мыслит- ясно излагает.олег кубаховРыба гниет с головы.Аарон БесстрашныйРыба гниет с головы ,но чистить ее надо с хвостаРожденный СССРНеа. С головы. Отсечь нахрен без промедления, иначе вымрем по-любому...Комментировать
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