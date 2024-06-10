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Враг нанёс удар по Шебекино, ранены мирные жители

Враг нанёс удар по Шебекино, ранены мирные жители

10 июня враг нанёс новый удар по городу Шебекино.  Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелом ВСУ ранены трое мирных жителей: мужчина получил множественные осколочными ранения рук и ног и ранение грудной клетки, осколочные ранения также зафиксированы у двоих женщин.

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