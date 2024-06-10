Враг нанёс удар по Шебекино, ранены мирные жители

10 июня враг нанёс новый удар по городу Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелом ВСУ ранены трое мирных жителей: мужчина получил множественные осколочными ранения рук и ног и ранение грудной клетки, осколочные ранения также зафиксированы у двоих женщин.