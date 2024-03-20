Надо же, какие древние ископаемые вытаскиваются на свет Божий! Древнее, чем сушёные экскременты мамонта (заметьте, я максимально политкорректен).
Дырявые Гондоны
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Надо же, какие древние ископаемые вытаскиваются на свет Божий! Древнее, чем сушёные экскременты мамонта (заметьте, я максимально политкорректен).
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