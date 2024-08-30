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Харрис планирует добиваться принятия закона об ужесточении мер на границе США

Харрис планирует добиваться принятия закона об ужесточении мер на границе США

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что, если она победит на выборах, будет активно работать над принятием законопроекта, направленного на ужесточение мер на границе США.

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