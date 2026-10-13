Суд в Ростове запретил переводить дом 1869 года в нежилой фонд

Ростовский областной суд 13 октября отменил решение Ленинского районного суда, который ранее поддержал собственника дома 1869 года постройки на улице Шаумяна, 16, и признал законным отказ Департамента архитектуры в переводе здания в нежилой фонд.
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