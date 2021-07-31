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Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте

Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте

Воркута, 31 июля. Происшествие с участием правоохранителей произошло в Воркуте. Сообщается, что водитель Lada не стал выполнять требования полиции остановиться, в результате чего прокатился с правоохранителем, который расположился на капоте.

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