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Царьград

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Сорванный скальп и медикаментозная кома. Стая питбулей растерзала 12-летнего подростка на Кубани

Сорванный скальп и медикаментозная кома. Стая питбулей растерзала 12-летнего подростка на Кубани

В Краснодарском крае охранник натравил на детей собак. Стая питбулей сорвала скальп с 12-летнего подростка.

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