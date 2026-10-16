Витрина «Лягушатника» на Невском, очередь к пивному ларьку, барахолка на Сенной. Таким увидел Ленинград 1980-х фотограф Игорь Стомахин.
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