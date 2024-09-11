"Холопы не поняли грандиозного замысла хозяев и из вредности всячески саботируют раздачу украинских паспортов «москалям»"

Нина Комарова

В начале перестройки моя племянница жила в Лисичанске с семьей. Её муж из Лисичанска. Бабушка оставила им квартиру. После того, как не стало СССР, у всех проживающих на территории Украины были советские паспорта. Вскоре моя племянница с мужем и дочкой просто бежали, бросив всё, на машине. Единственное, что смогли сохранить. Бежали потому, что пришли руховцы (все забыли про такую организацию?) с автоматами прямо к ним в квартиру, забрали под страхом расстрела советские паспорта, через несколько дней также с автоматами их вернули, но уже на первой странице стоял штамп УКРАIНА. адрес проживания был на их мове. Дочка их училась в первом классе, так её тоже заставили учиться на мове. Семья собрала какие могла пожитки и уехали к маме и отцу моей племянницы в Воронеж. Намыкались с этими украинскими паспортами. Дочь с ребенком прописали к маме с папой, а вот зятя, мужа племянницы не хотели прописывать, даже за вознаграждение. Несколько лет был безработным, подрабатывал случайными заработками. ТАк они и сейчас могут понаставить в паспортах наших граждан, что свидомые. Каков будет результат, понятно.