Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Да, капитально Фурманов рисковал. Не даром Сталин потом разогнал Коминтерн. Раньше не мог, т.к. нужны были кадры. А в...Брежнев дал людям...
  • Александр Попов
    Насколько помню, у Фурманова так и было написано что большевики хотели просто землю крестьянам раздать, у коммунисты ...Брежнев дал людям...
  • Sobering
    Народ лучше тогда разбирался, чем  тот, которого обучали по троцкистским учебникам после Сталина.Брежнев дал людям...

"Холопы не поняли грандиозного замысла хозяев и из вредности всячески саботируют раздачу украинских паспортов «москалям»"

"Холопы не поняли грандиозного замысла хозяев и из вредности всячески саботируют раздачу украинских паспортов «москалям»"

Укропы готовят референдум на подконтрольном им кусочке Курской области? Не  знаю,  правда   это  или  нет,  но  широко  известный  в  узких  кругах  Джокер   ДНР  пишет:"От моих шпионов из СБУ поступила интересная информация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Комарова
В начале перестройки моя племянница жила в Лисичанске с семьей. Её муж из Лисичанска. Бабушка оставила им квартиру. После того, как не стало СССР, у всех проживающих на территории Украины были советские паспорта. Вскоре моя племянница с мужем и дочкой просто бежали, бросив всё, на машине. Единственное, что смогли сохранить. Бежали потому, что пришли руховцы (все забыли про такую организацию?) с автоматами прямо к ним в квартиру, забрали под страхом расстрела советские паспорта, через несколько дней также с автоматами их вернули, но уже на первой странице стоял штамп УКРАIНА. адрес проживания был на их мове. Дочка их училась в первом классе, так её тоже заставили учиться на мове. Семья собрала какие могла пожитки и уехали к маме и отцу моей племянницы в Воронеж. Намыкались с этими украинскими паспортами. Дочь с ребенком прописали к маме с папой, а вот зятя, мужа племянницы не хотели прописывать, даже за вознаграждение. Несколько лет был безработным, подрабатывал случайными заработками. ТАк они и сейчас могут понаставить в паспортах наших граждан, что свидомые. Каков будет результат, понятно.
Ответить
16 час.
Александр Батт
Надо России быстрее побеждать в СВО.
Ответить
12 час.
Иван Еськов
от хохлов добра не жди.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх