Врач рассказал о влиянии образа жизни на здоровье вен

Здоровье вен — важный аспект общего самочувствия, который напрямую зависит от образа жизни. Многие люди страдают от распространенной проблемы — варикозного расширения вен, возникающего в результате различных факторов.
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