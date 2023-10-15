На курорте W Maldives пройдёт знаменитый португальский фестиваль еды и музыки Chefs On Fire

C 1 по 5 ноября 2023 года на курорте W Maldives, расположенном на атолле Северный Ари, пройдёт знаменитый португальский фестиваль еды и музыки Chefs On Fire – впервые в Азии! В рамках фестиваля состоится ​​серия гастрономических мероприятий под руководством обладателя звезды гида Michelin шеф-повара Александра Силвы, а также выступления исполнителя и автора песен из Лиссабона Дино Д’Сантьяго.