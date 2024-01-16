Хабиб Нурмагомедов: «UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400»

«UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Ранее экс‑боец UFC Чейл Соннен сообщил, что россиянин может вернуться в профессиональный спорт и подраться с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.