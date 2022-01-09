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За два дня на границе Казахстана задержали около 300 человек

Пограничники Казахстана пресекли многочисленные попытки нарушения государственной границы страны. Как сообщил сделал врио главы МВД страны Ерлан Тургумбаев в эфире государственного ТВ, всего около трехсот человек пытались незаконно попасть в страну.

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