За два дня на границе Казахстана задержали около 300 человек

Пограничники Казахстана пресекли многочисленные попытки нарушения государственной границы страны. Как сообщил сделал врио главы МВД страны Ерлан Тургумбаев в эфире государственного ТВ, всего около трехсот человек пытались незаконно попасть в страну.
Пограничники Казахстана пресекли многочисленные попытки нарушения государственной границы страны. Как сообщил сделал врио главы МВД страны Ерлан Тургумбаев в эфире государственного ТВ, всего около трехсот человек пытались незаконно попасть в страну.
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