В ООН планируют возобновить движение судов с украинским зерном уже на этой неделе

Приостановленная Россией зерновая сделка должна возобновиться в ближайшее время, в ООН надеются, что на этой неделе движение судов с украинским зерном продолжится.
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