Что за модная стрижка «кошачий боб», которая будет актуальна летом 2024 Алёна Юрьева Если в этом летнем зное вы начали думать о короткой стрижке, самым стильным выбором 2024 года становится «кошачий боб».
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