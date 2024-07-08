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Что за модная стрижка «кошачий боб», которая будет актуальна летом 2024

Что за модная стрижка «кошачий боб», которая будет актуальна летом 2024

Что за модная стрижка «кошачий боб», которая будет актуальна летом 2024 Алёна Юрьева Если в этом летнем зное вы начали думать о короткой стрижке, самым стильным выбором 2024 года становится «кошачий боб».

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