Бен Бентил стал игроком «Црвены Звезды»

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Форвард Бен Бентил (27 лет, 206 см) официально пополнил состав сербской «Црвены Звезды». Бентил провел сезон-21/22 в «Милане» и стал вместе с командой чемпионом Италии.