Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Бен Бентил стал игроком «Црвены Звезды»

Форвард Бен Бентил (27 лет, 206 см) официально пополнил состав сербской «Црвены Звезды». Бентил провел сезон-21/22 в «Милане» и стал вместе с командой чемпионом Италии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх