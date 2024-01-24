Защита Блиновской запросила отменить заключение под стражу

Защита блогера Елены Блиновской, арестованной по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях, запросила отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отозвать изменение меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.