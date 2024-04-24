Стали известны дата и место прощания с Константином Кольцовым

Прощание с экс-возлюбленным Арины Соболенко состоится в Минске 27 апреля.Прощание с прославленным белорусским хоккеистом, тренером ХК Салават Юлаев" и экс-бойфрендом Арины Соболенко Константином Кольцовым состоится в Минске 27 апреля.
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