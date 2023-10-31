Беседа ´Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа: восстановление исторической справедливости´.

26.10.202326 октября Горбацевичскую среднюю школу посетили старший помощник прокурора Бобруйского района Александра Луковская и главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Сергей Сорокин.
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