Бывшее здание пединститута Уссурийска переделают под школу за 135 миллионов рублей

В городе Уссурийск Приморского края ищут подрядчика для второго этапа капитального ремонта здания учебного корпуса средней общеобразовательной школы № 22.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- По семь с половиной лет колонии строгого режима получили контрабандисты леса в Иркутской области
- Военнослужащим группировки войск «Запад», отличившимся в зоне СВО, вручили боевые государственные награды на Купянском направлении
- В ЦОК ВКС прошла патриотическая акция «Во имя мира на Земле» в поддержку военнослужащих СВО
Свежие комментарии