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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коростелев о молодежи «Динамо»: «Ребята каждый день работают на тренировках, показывают свою состоятельность. Команда по большей части готова к старту сезона»

Нападающий московского « Динамо » Никита Коростелев высказался о прогрессе молодых игроков клуба. «Да, ребята, безусловно, каждый день работают на тренировках, показывают свою состоятельность.

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