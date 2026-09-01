Главные риски для урожая озимых на Юге России связаны с заморозками, вымерзанием и ледяной коркой

Наибольшую угрозу для урожая озимых культур на Юге России представляют риски, связанные с холодами – возвратные заморозки, зимнее вымерзание и ледяная корка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ СберСтрахование ж...
- ЕГ СберСтрахование и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым