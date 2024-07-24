В Госдуме предлагают ЦБ изобразить на купюрах героев СВО и освобождённые города

Банкноты должны быть не «памятными», а массовыми Первый заместитель главы Комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением нанести на обновлённые российские банкноты и монеты изображения погибших героев специальной военной операции на Украине и освобождённых городов.