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ТАСС

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В метро Москвы подросток избил пассажира

В метро Москвы подросток избил пассажира

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который спровоцировал конфликт с 30-летним пассажиром на станции "Китай-город" Калужско-Рижской линии Московского метро, а потом избил мужчину.

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