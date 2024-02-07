Хроническим больным через «Госуслуги» начнут напоминать о лечении

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации поделилась информацией о том, что к 2030 году всем находящимся на диспансерном учёте жителям страны с хроническими заболеваниями будут приходить уведомления о необходимости посещения врачей, а также прохождения лечения и обследований.
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