Хроническим больным через «Госуслуги» начнут напоминать о лечении

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации поделилась информацией о том, что к 2030 году всем находящимся на диспансерном учёте жителям страны с хроническими заболеваниями будут приходить уведомления о необходимости посещения врачей, а также прохождения лечения и обследований.