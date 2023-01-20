Журналистская Правда

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Василий Колташов: Люди в Киеве негодуют, американцев волнует, как сохранить контроль

Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать украинского президента Владимира Зеленского о предполагаемых планах России, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США.

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