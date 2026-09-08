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Регионы России

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Песков назвал русофобию в Германии манией преследования и обвинил ФРГ в эскалации отношений

Песков назвал русофобию в Германии манией преследования и обвинил ФРГ в эскалации отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 сентября охарактеризовал попытки канцлера ФРГ Фридриха Мерца обвинить Россию во всех грехах как проявление «русофобии, переходящей в манию преследования».

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