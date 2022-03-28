Майами (ATP). Зверев, Синнер, Кириос, Рууд, Норри вышли в 1/8 финала

Ник Кириос обыграл Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Майами. Сетка турнира здесь. Miami Open Майами, США 23 марта – 3 апреля 2022 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 584 055 долларов Открытые корты, хард Третий круг Даниил Медведев (Россия) Педро Мартинес Портеро (Испания) Дата проведения 28 марта, 19.
Популярные статьи
- Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»
- Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»
- Министерство спорта России планирует в 2022 году провести Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже
Свежие комментарии