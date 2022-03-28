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Майами (ATP). Зверев, Синнер, Кириос, Рууд, Норри вышли в 1/8 финала

Ник Кириос обыграл Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Майами. Сетка турнира здесь. Miami Open Майами, США 23 марта – 3 апреля 2022 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 584 055 долларов Открытые корты, хард Третий круг Даниил Медведев (Россия)  Педро Мартинес Портеро (Испания) Дата проведения 28 марта, 19.

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