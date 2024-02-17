Почему атаки успешны?. Эксперт назвал причины

Эксперт определил ключевые уязвимости, приводящие к кибератакам на предприятия и государственные органыВ своем недавнем выступлении на Международном форуме «Технологии и безопасность» Сергей Бондаренко, глава департамента ФСТЭК, назвал основные причины всплеска успешных кибератак на предприятия и государственные структуры.
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