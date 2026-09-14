❗️ Развожаев: Повреждения детсада «Маяк детства» в Севастополе локальные, дети в безопасности По информации губернатора города Михаила Развожаева, возгорание кровли детского сада полностью ликвидировано, повреждения — локальные.
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