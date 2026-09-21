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Курские новости

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Золотарев и Пискарев победили на выборах в Курской области

Золотарев и Пискарев победили на выборах в Курской области

После обработки 100% протоколов в Сеймском округе № 111 Алексей Золотарев набрал больше всех голосов, а в округе № 110 лидирует Василий Пискарев.

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