Риттер: НАТО тайно говорит Украине о лучшем моменте для заключения мира

РИАМО - 28 ноя. Североатлантический альянс создает видимость помощи Украине, на самом деле направляя Киеву тайное послание о лучшем моменте для заключения мира, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.
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