Apple может удалить приложение Patreon из App Store за нарушение правил биллинга Компа...

Apple может удалить приложение Patreon из App Store за нарушение правил биллингаКомпания Apple выдвинула ультиматум платформе Patreon, угрожая удалить приложение из App Store, если её авторы будут использовать сторонние методы оплаты или отключат транзакции на iOS, вместо того чтобы использовать собственную систему встроенных покупок в приложениях Apple.