НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Apple может удалить приложение Patreon из App Store за нарушение правил биллинга Компа...

Apple может удалить приложение Patreon из App Store за нарушение правил биллинга Компа...

Apple может удалить приложение Patreon из App Store за нарушение правил биллингаКомпания Apple выдвинула ультиматум платформе Patreon, угрожая удалить приложение из App Store, если её авторы будут использовать сторонние методы оплаты или отключат транзакции на iOS, вместо того чтобы использовать собственную систему встроенных покупок в приложениях Apple.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх