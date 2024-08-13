Apple может удалить приложение Patreon из App Store за нарушение правил биллинга Компа...

Apple может удалить приложение Patreon из App Store за нарушение правил биллингаКомпания Apple выдвинула ультиматум платформе Patreon, угрожая удалить приложение из App Store, если её авторы будут использовать сторонние методы оплаты или отключат транзакции на iOS, вместо того чтобы использовать собственную систему встроенных покупок в приложениях Apple.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)