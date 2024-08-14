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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников держит под контролем работы на объектах социальной инфраструктуры

Андрей Травников держит под контролем работы на объектах социальной инфраструктуры

На производственной площадке строительства дороги «Кыштовка – Воскресенка» Андрей Травников провёл выездное рабочее совещание по актуальным вопросам строительства дорог района, проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ на межмуниципальной автомобильной дороге общего пользования К-02 Сергеевка – Воскресенка (Н-1705).

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