Андрей Травников держит под контролем работы на объектах социальной инфраструктуры

На производственной площадке строительства дороги «Кыштовка – Воскресенка» Андрей Травников провёл выездное рабочее совещание по актуальным вопросам строительства дорог района, проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ на межмуниципальной автомобильной дороге общего пользования К-02 Сергеевка – Воскресенка (Н-1705).
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