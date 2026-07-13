Губернатор Смоленской области обсудил с замглавы минсельхоза России развитие АПК

Губернатор: Роман Владимирович подчеркнул, что у Смоленской области высокий экспортный потенциал Развитие агропромышленного комплекса Смоленской области глава региона Василий Анохин обсудил на рабочей встрече с заместителем министра сельского хозяйства России Романом Некрасовым.
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