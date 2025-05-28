На транспорт для людей с инвалидностью в России выделят 150 млрд руб.

Средства в размере 150 млрд руб. планируется выделить до 2030 года на создание условий для передвижения людей с ограничениями по здоровью, заявил президент России Владимир Путин 28 мая на заседании Совета по физкультуре и спорту.
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