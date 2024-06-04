Провела среди знакомых женщин разного возраста опрос: что вы считаете «хорошей жизнью»? Вот, что удалось выяснить.
Что наши женщины считают «хорошей жизнью»?
Комментарии
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Владимир Соколов
процитировать мудрый коммент сможете?
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14 час.
Л
Линд
Могу предложить только милостыню.. ты же нищий,у тебя ничего нет,даже эрекции...
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12 час.
Владимир Соколов
ну отсоси тогда бесплатно))раз ты так хочешь совершить деяние в качестве милостыни)) может и встанет на тебя и у тебя будет праздник)).
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8 час.
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