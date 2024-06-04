Что наши женщины считают «хорошей жизнью»?

Могу предложить только милостыню.. ты же нищий,у тебя ничего нет,даже эрекции...

Владимир Соколов

ну отсоси тогда бесплатно))раз ты так хочешь совершить деяние в качестве милостыни)) может и встанет на тебя и у тебя будет праздник)).