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    Могу предложить только милостыню.. ты же нищий,у тебя ничего нет,даже эрекции...Что наши женщины ...

Что наши женщины считают «хорошей жизнью»?

Что наши женщины считают «хорошей жизнью»?

Провела среди знакомых женщин разного возраста опрос: что вы считаете «хорошей жизнью»? Вот, что удалось выяснить.

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Комментарии
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Владимир Соколов
процитировать мудрый коммент сможете?
Ответить
14 час.
Л
Линд
Могу предложить только милостыню.. ты же нищий,у тебя ничего нет,даже эрекции...
Ответить
12 час.
Владимир Соколов
ну отсоси тогда бесплатно))раз ты так хочешь совершить деяние в качестве милостыни)) может и встанет на тебя и у тебя будет праздник)).
Ответить
8 час.

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