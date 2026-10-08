Житель Нижнеилимского района оплатил долг за ДТП после запрета на выезд за границу

В Иркутской области судебные приставы заставили должника выплатить более 40 тысяч рублей за аварию. Мужчина не хотел платить, но быстро передумал, когда узнал, что не сможет выехать за пределы России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Иркутянку оштрафо...
- 500 мигрантов выд...
- В Ангарске мужчин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым