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Иркутск Сегодня

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Житель Нижнеилимского района оплатил долг за ДТП после запрета на выезд за границу

В Иркутской области судебные приставы заставили должника выплатить более 40 тысяч рублей за аварию. Мужчина не хотел платить, но быстро передумал, когда узнал, что не сможет выехать за пределы России.

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