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Законопроект о приоритетном зачислении детей учителей и врачей в детсады внесут в Думу

Дети врачей и учителей в России могут получить приоритетное зачисление в детские сады. Такой законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

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