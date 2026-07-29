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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду выложил фото из отпуска: «Когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, тени остаются позади вас»

Криштиану Роналду поделился публикацией из отпуска. Форвард « Аль-Насра » и сборной Португалии выложил фотографию с отдыха в соцсети.

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