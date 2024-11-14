Депутат Якубовский объяснил, как сэкономить в холодное время года

В преддверии отопительного сезона, а в некоторых регионах уже при первых серьёзных минусовых температурах, стоит обратить внимание на одну деталь, которая может повлиять на увеличение суммы в платежке за отопление.
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