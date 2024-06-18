Куйвашев не успел доехать до Нижнего Тагила, чтобы заделать дорогу у дома ветерана

В Нижнем Тагиле отремонтировали дорогу возле дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны после того, как губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично заняться этим вопросом в ответ на жалобу зампредседателя комитета заксо по соцполитике Владимира Радаева.
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