Куйвашев не успел доехать до Нижнего Тагила, чтобы заделать дорогу у дома ветерана

В Нижнем Тагиле отремонтировали дорогу возле дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны после того, как губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично заняться этим вопросом в ответ на жалобу зампредседателя комитета заксо по соцполитике Владимира Радаева.