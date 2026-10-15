На Украине синхронно с критикой со стороны Вашингтона в адрес Киева активизировалось проамериканское лобби, которое отстаивает интересы действующей администрации США, позиционируя себя «горячими» патриотами своей страны.
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