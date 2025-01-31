Задержаны руководитель рязанской «Новой газеты» и член «Яблока»

Следователи задержали Фролова и Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу Наталью Смольянинову по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области.
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