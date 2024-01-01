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Иммануэл Куикли о первой реакции на обмен в «Торонто»: «Подумал, что это сон»

«Я подумал, что это сон, потому что я только что проснулся. Торонто — замечательный город. Я рад находиться здесь и с нетерпением жду начала работы», – сказал бывший защитник «Никс».

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