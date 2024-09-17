Алаудинов: ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

В населенный пункт Борки Курской области зашли российские подразделения закрепления, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командира спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии