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Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование Дня Победы

Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование Дня Победы

В свою очередь лидер КНР пригласил Путина посетить торжества в ПекинеПредседатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве, сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия 24».

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