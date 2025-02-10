Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование Дня Победы

В свою очередь лидер КНР пригласил Путина посетить торжества в ПекинеПредседатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве, сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия 24».